Die blockierte Republik Weselsky lässt sie alle leiden

Es ist wieder so weit: Zum vierten Mal in dieser Tarifrunde ruft die GDL die Lokführer zum Streik auf - und das für gleich sechs Tage. Claus Weselsky lässt in seinem letzten Jahr an der Spitze der Gewerkschaft die Puppen noch mal richtig tanzen. Die Leidtragenden sind die Bahnkunden, die schon ohne Streik einem notorisch unzuverlässigen Unternehmen ausgeliefert sind und nun von den Lokführern stehen gelassen werden. Pendler können sehen, wie sie zur Arbeit kommen, Studierende kommen nicht nach Hause, Wochenend-Touristen nicht ans Ziel. Weselsky lässt sie alle leiden.