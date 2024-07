Sommerferien 2024 Bahnchaos erschwert Anreise nach Frankfurt-Flughafen

Früher war das Leben einfacher? Zumindest für viele Urlauber aus NRW war dies so. Bis zur Corona-Krise flog der Lufthansa-Ableger Eurowings ab Düsseldorf viele Ziele in den USA wie New York, Miami oder Fort Myers sowie einige Ziele in der Karibik an. Alle diese Routen wurden gestrichen, nun müssen NRW-Bürger für Fernflüge viel mehr nach Frankfurt/Main, München oder andere Orte reisen. Dies ist allerdings umso schwieriger, weil eine Reihe von Bahnrouten schwächelt. Wir erklären, was Urlauber wissen müssen bei Anreisen zu einigen Flughäfen. Das Ferienflugunternehmen Condor erklärt grundsätzlich: „Wir bitten alle Gäste, sich vorab über ihren Flugstatus zu informieren und drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein sowie ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen.“