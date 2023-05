Tarifstreit mit Deutscher Bahn eskaliert EVG zieht Warnstreik durch – trotz Zugeständnissen

Die Bahn hat das Gespräch Donnerstagnacht anders wahrgenommen als die Gewerkschaft: „Die DB hat der EVG zugesagt, der von ihr am 7. Februar 2023 erhobenen Forderung nachzukommen: Abbildung des gesetzlichen Mindestlohns, zuzüglich einer Entgelterhöhung“, hieß es in einer Pressemitteilung des Konzerns am Freitagmorgen. Das bedeute, dass alle Entgelttabellen vom ersten Tag des Tarifabschlusses zwölf Euro ausweisen würden. „Auch wurde klargestellt, dass es keine Begrenzung (‚Deckel‘) von 13 Euro gibt, da sich bereits das vorliegende Angebot auf 13,20 Euro beläuft“, heißt es weiter. Damit sah Seiler die Forderung nach dem Mindestlohn erfüllt und wies die EVG an, den Warnstreik abzusagen.