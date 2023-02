Neue Tarifverträge Bahn und Gewerkschaft gehen in Verhandlungen – bald Warnstreiks?

Warnstreiks bei der Post, in Kitas und an Flughäfen - und bald auch bei der Deutschen Bahn? Zum Start der Tarifverhandlungen für die rund 180 000 Beschäftigten am Dienstag, 28. Februar, wachsen die Sorgen vor möglichen Warnstreiks mit Verspätungen und Zugausfällen für Pendler und Bahn-Reisende. Die Gewerkschaft EVG und die Deutsche Bahn sowie 50 weitere Branchenunternehmen verhandeln in Fulda über neue Tarifverträge. Erwartet wird ein hartes Ringen mit Eskalationspotenzial. Angesichts von Inflation, Energiekrise und Personalmangel verlangt die EVG kräftige Einkommenserhöhungen und will schon in der ersten Runde ein Angebot von dem Konzern sehen. Dass die Deutsche Bahn eines vorlegt, ist unwahrscheinlich.