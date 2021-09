Tarifstreit gelöst? : Bahn und GDL laden zu Pressekonferenz ein

Berlin Es gibt Hoffnung für alle Bahnreisenden: Im monatelangen Tarifkonflikt scheinen die Verhandlungen Fortschritte gemacht zu haben. Die Bahn und die GDL haben am frühen Morgen kurzfristig zu einer Pressekonferenz am Vormittag eingeladen, um über den aktuellen Stand zu informieren.

Im monatelangen Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn scheinen die Verhandlungen Fortschritte gemacht zu haben. Bahn und Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) luden am frühen Donnerstagmorgen zu einer kurzfristig anberaumten gemeinsamen Pressekonferenz (10.30 Uhr) am selben Tag in Berlin ein, um über den aktuellen Stand zu informieren. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler und der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky würden über den Sachstand der Tarifverhandlungen informieren, hieß es in der Einladung. Die Bahn wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern, ob es zu einer Einigung gekommen sei. Die GDL war nicht zu erreichen.