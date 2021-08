Bahnstreik der GDL : Welche Züge ab NRW und Düsseldorf noch fahren

Düsseldorf Die GDL will möglichst hohen Schaden verursachen und möglichst viele Züge nicht fahren lassen. Doch tatsächlich fahren ab Düsseldorf und in ganz NRW viel mehr Regionalbahnen und S-Bahnen als vermutet. Für einzelne Bahnhöfe können online alle Abfahrten aufgerufen werden.

Alle Räder stehen still, wenn Dein starker Arm es will. Dieser Slogan der Arbeiterbewegung trifft auf den aktuellen GDL-Streik bundesweit und speziell in NRW nicht ganz zu. Weil keineswegs alle Lokführer die Arbeit niederlegen, hat die Bahn einen Notfahrplan organisiert, der auf den Fernstrecken ab NRW Züge zu den wichtigsten Verbindungen weiterhin anbietet. Und bei den Regionalzügen und S-Bahnen in NRW betreiben die Wettbewerber der Bahn viele Strecken fast ungestört vom Arbeitskampf.