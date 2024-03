Bus und Bahn Drohen Streiks über Ostern? Das müssen Reisende wissen

Düsseldorf · Am 23. März starten in NRW die Osterferien, eine gute Möglichkeit Urlaub zu machen, sofern nicht gestreikt wird. Wir sagen, wo Arbeitskämpfe drohen und wo es per Zug doch in den Urlaub gehen kann. Ein Verdi-Vertreter äußert sich zur Lage in Düsseldorf.

10.03.2024 , 14:02 Uhr

Der unangekündigte Warnstreik von Verdi am Flughafen Düsseldorf verursachte zeitweise lange Warteschlangen an den Kontrollen. Foto: dpa/Thomas Banneyer