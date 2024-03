Busse, Bahnen, Flüge Drohen Streiks über Ostern? Das müssen Reisende wissen

Es gibt jedoch einen kleinen Trost: Ausländische Bahnen, die über Deutschland fahren, sind von den GDL-Aktionen eigentlich nicht betroffen. Wer will, kann also mit dem Eurostar über Paris in rund zehn Stunden nach Südfrankreich reisen. Am 26. März kostet dies One-Way nach Nizza 204 Euro, nach Avignon und Marseille in neun Stunden via Brüssel nur 104 Euro. Bei Abfahrt um 8.44 Uhr in Köln sind Reisende mit Umstieg in Paris um 21.27 Uhr in Barcelona. Das kostet allerdings happige 244 Euro.