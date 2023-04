Start des Deutschlandtickets Bahn erwartet viel Ausflugsverkehr wegen 49-Euro-Ticket

Am 1. Mai startet das Deutschlandticket. Es erlaubt dann bundesweit für 49 Euro im Monat die Nutzung des ÖPNV und aller Regionalzüge, doch bei der Vertreterversammlung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) gab es am Freitag erst einmal eine kalte Dusche: Die Hoffnung, das Deutschlandticket in NRW schon sehr schnell zu deutlich günstigeren Konditionen an bisherige Berechtigte für Sozialtickets verkaufen zu können, wird sich nicht erfüllen. Das so wie NRW von CDU und Grünen regierte Hessen hat ein solches Ticket für den 1. August angekündigt, der VRR erwartet nun in NRW aber erst einen Start „im Herbst“. Das sei „schon sehr bedauerlich“, sagt Norbert Czerwinski, Vertreter der Grünen in der Verbandsversammlung des VRR, „wir sollten einen möglichst schnellen Start eines bundesweit gültigen Sozialtickets anstreben.“ Grüne und SPD in Hessen peilen dabei einen Preis von knapp 30 Euro im Monat an, in NRW wird es wohl eher mindestens 35 Euro.