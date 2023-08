Starke Opposition bei der Bahn Bahn-Abschluss provoziert neuen Streit

So sehr es zu begrüßen ist, dass es nun bei der Deutschen Bahn erst einmal keinen neuen Streik geben wird, muss der starke Widerstand gegen den Schlichterspruch zu denken geben. Nur etwas mehr als 52 Prozent der Teilnehmenden haben sich für das Ergebnis der Schlichtung ausgesprochen, also haben fast 48 Prozent das Ergebnis abgelehnt und sich damit faktisch für einen großen neuen Arbeitskampf ausgesprochen. Richtig ist zwar, dass an der Abstimmung die interne Opposition in der Gewerkschaft EVG sicher überdurchschnittlich teilnahm, aber auch so zeigt sich der Frust der Basis: Bei einer Beteiligung von rund zwei Dritteln der Mitglieder an der Abstimmung entsprechen die knapp 48 Prozent an nicht zustimmenden Mitgliedern rund einem Drittel der EVG-Basis.