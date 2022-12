Zurück in die USA Bahamas liefern Gründer von kollabierter Kryptobörse FTX aus

Die Generalstaatsanwaltschaft auf den Bahamas teilte mit, Bankman-Frieds Abreise in Richtung USA sei noch am Mittwochabend geplant gewesen. Er habe auf sein Recht verzichtet, die Auslieferung anzufechten. Journalisten beobachteten, wie er das Gericht in der Hauptstadt Nassau verließ und in einem dunklen Geländewagen weggefahren wurde. Das Fahrzeug wurde später bei der Ankunft an einem privaten Flugplatz des Flughafens von Nassau gesehen.