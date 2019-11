Beschäftigung : NRW-Arbeitslosigkeit wird 2020 steigen

Düsseldorf Offiziell ist er noch gar nicht im Amt, doch Torsten Withake präsentierte am Freitag – also zwei Tage vor seinem Antritt als neuer Leiter der NRW-Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) – die Arbeitsmarktdaten für das abgelaufene Jahr.

Tatsächlich fällt es den Firmen inzwischen immer schwerer, frei gewordene Stellen neu zu besetzen. Nach BA-Angaben benötigen die Unternehmen von der ersten Meldung bis zur endgültigen Einstellung inzwischen im Schnitt 123 Tage. In einigen Berufsgruppen – etwa im Bereich der Gesundheitsberufe, der IT, aber auch im Garten- und Lanschaftsbau seien aber inzwischen mehr als 200 Tage nötig, so Withake. Vor diesem Hintergrund forderte der BA-Chef von NRW stärkere Anstrengungen, der Firmen etwa beim Thema Ausbildung und Weiterbildung, und sprach sich für mehr Anstrengungen aus, um geflüchtete Frauen in den Arbeitsmarkt zu bringen.