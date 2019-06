Kreditvermittler aus Düsseldorf : Auxmoney-Gründer: „Die Börse würde mich reizen“

Düsseldorf Das Start-up hat sich zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten der klassischen Banken entwickelt. Langfristig schließen die Gründer auch einen Börsengang nicht aus – doch erstmal steht eine andere wichtige Entscheidung an.

„Wir entwickeln uns gemeinsam mit unseren Kunden weiter“, kommentierte Auxmoney-Chef Raffael Johnen damals den Schritt. Dass man mit dem eigenen Angebot dabei auch immer häufiger klassischen Banken in die Quere kommt, nehmen sie in Düsseldorf nicht nur in Kauf, sondern forcieren es sogar: „Wir werden sicherlich zukünftig noch stärker in das klassische Geschäft der Banken vordringen“, sagt Mitgründer Philipp Kriependorf. Das Portal „Finanz-Szene“ berechnete zuletzt, dass Auxmoney bei Konsumentenkrediten bereits einen Marktanteil von 0,5 Prozent habe.

Nachdem die Digitalisierung zunächst den Handel revolutioniert hatte, greifen immer mehr Start-ups, sogenannte Fintechs, auch die Geschäftsmodelle von Unternehme in stärker regulierten Sektoren wie der Finanzbranche an. Auxmoney ist in diesem Segment einer der Pioniere, auch wenn der Aufbau eines Fintechs speziell in Deutschland noch immer mit enormen Hürden verbunden ist. „Deutschland ist einer der am stärksten regulierten Finanzmärkte in Europa“, sagt Kriependorf: „In London hingegen gibt es beispielsweise sogenannte regulatorische Sandkästen für Start-ups, in denen man mit einer geringeren Regulierung experimentieren kann. So etwas könnte ich mir auch für Deutschland vorstellen.“