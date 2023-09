Die richtige Police finden Autoversicherung: Wann Vollkasko sinnvoll ist

Selbstbeteiligung Wer bei einem Schaden in der Teilkasko oder in der Vollkasko einen Anteil selber zahlt, spart Beitrag. Sinnvoll ist eine Selbstbeteiligung von 150 Euro in Teilkasko und 300 Euro in Vollkasko. Nach einem Schaden in der Vollkaskoversicherung verliert der Kunde zusätzlich einen Teil seines Schadenfreiheitsrabatts. Den gibt es in der Teilkasko nicht.