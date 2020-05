In Zeiten der Corona-Pandemie : Autoverkäufe in der EU fallen so stark wie noch nie

Autoverkäufe in der EU fallen so stark wie noch nie

Mailand Die Autoverkäufe in der EU haben im April ihren stärksten je erfassten Einbruch erlitten. Die Neuzulassungen seien 76 Prozent niedriger gewesen als ein Jahr zuvor, teilte der Branchenverband Acea am Dienstag mit.

Besonders stark brachen die Verkäufe in den südeuropäischen Ländern mit vielen Corona-Infektionen ein. In Italien sanken die Zulassungen um 97,6 Prozent und in Spanien um 96,5 Prozent. In Frankreich betrug das Minus knapp 89 Prozent, wohingegen der Rückgang in Deutschland mit 61,1 Prozent vergleichsweise mild ausfiel. Der Einbruch war tiefer als während der Weltfinanzkrise – damals war der Januar 2009 der Monat mit dem stärksten Rückgang, er betrug 27 Prozent.