Harter Wettbewerb mit China und den USA Wie Deutschland beim autonomen Fahren weltweit führend werden will

Noch fehlt es in Deutschland am Vertrauen, sich in ein selbstständiges fahrendes Auto zu setzen, das alle Verantwortung übernimmt. Habeck will das ändern. „Das ist eine Chance – und kein Risiko“, sagt der Wirtschaftsminister über das autonome Fahren. Er wirbt für eine „Zuversicht dem Fortschritt gegenüber“. Habeck jedenfalls ist davon überzeugt, dass die deutsche Automobilindustrie im internationalen Wettbewerb mithalten kann.