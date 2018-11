Autonome Schiffe in 15 Jahren auf dem Rhein

Schiffe sollen in 15 Jahren autonom fahren

Düsseldorf Binnenschiffe auf Rhein und Ruhr sollen automatisiert werden. Das beabsichtigen die Industrie und Handelskammern vom Niederrhein und dem Ruhrgebiet. In Dortmund soll ein Testbereich entstehen.

Der Autopilot im Auto von Tesla ist längst in der Realität angekommen, auch Teststrecken für autonom fahrende Lkw gibt es. Während die Fahrzeuge auf der Straße immer weiter automatisiert werden, schwimmt die Schiffahrt hinterher. Das soll sich jetzt ändern. Die Industrie und Handelskammern vom Niederrhein und aus dem Ruhrgebiet haben eine neue Studie vorgestellt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Systems Wasserstraße durch Automatisierung der Schiffe gestärkt werden müsse. Das Ziel formulierte Ocke Hamann, Verkehrsexperte der IHK Duisburg, deshalb so: „Wir haben das konkrete Ziel, in 15 Jahren autonom fahrende Binnenschiffe auf unseren Wasserstraßen zu haben.“