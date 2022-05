Logistik-Revolution : Autonome Vodafone-Drohne transportiert Säuglingsnahrung

Der Mini-Hangar für die Drohne von Vodafone Foto: Vodafone

Düsseldorf Viele Milliarden Euro sollen autonom fliegenden Drohnen künftig an Geschäft bringen. Vodafone startete nun ein neues Pilotprojekt gemeinsam mit der Uniklinik Düsseldorf. Frühchen sollen ihre Nahrung per Drohnen-Transport erhalten.

Nachdem die neue Mobilfunktechnik 5G bereits helfen soll, künftige Autos autonom fahren zu lassen, will Vodafone nun auch in die Luft gehen. Autonom fliegende Drohnen sollen die Logistikbranche zum Teil revolutionieren, indem die fliegenden Geräte sich Navigationshilfe über 5G holen. Dies kündigte Vodafone-Innovationschef Michael Reinartz anlässlich eines kleinen Testprojektes an der Universitätsklinik Düsseldorf an. Dabei transportierte eine Drohne erstmalig eine Nährstofflösung für ein Frühchen von der Zentralapotheke hin zu einer Station der Kinderklinik. Viele andere Teile der Uniklinik sind mit einem Rohrpostsystem untereinander verbunden, doch die Kinderklinik hängt nicht an diesem Verbund. Also wären Drohnen ein idealer Weg, um dringende Lieferungen kleiner Mengen schnell zu transportieren.

Ein erster Test mit einer Drohne funktionierte anscheinend gut, wobei das Fluggerät allerdings nicht komplett eigenständig flog sondern von einem Experten überwacht wurde, weil es bisher nicht erlaubt ist, dass Drohnen ohne menschliche Überwachung unterwegs sind. Vodafone hofft allerdings, dass es ab 2023 in der EU und Deutschland zugelassen sein wird, dass kleine Fluggeräte auch nur von Computern überwacht werden. Die Drohne würde dabei Informationen über die Umgebung über die besonders moderne 5G-Version 5G+ in Echtzeit an den Steuerungscomputer melden, die eventuell notwendige Umwege auf einer Route dann per 5G wiederum der Drohne übermittelt. Logischerweise helfen GPS-Daten bei der Orientierung und bei der Zielsuche. Reinatz sagt: „Wir bringen Echtzeit-Mobilfunk ins Universitätsklinikum und Babynahrung bei ersten Tests in Rekordzeit dorthin, wo sie dringend benötigt wird. 5G+ reagiert so schnell wie das menschliche Nervensystem, übermittelt Positionsdaten von Drohnen blitzschnell und erhöht so die Sicherheit im Luftverkehr.“

Auf Dauer erhofft der Konzern sich ein Milliardengeschäft mit dem Steuern von autonom fliegenden Elektrodrohnen. Bis 2025 könnten knapp 1,5 Millionen vernetzte Drohnen durch den west-europäischen Luftraum fliegen, zitiert das Düsseldorfer Unternehmen eine Marktstudie. Bis 2030 könnten es bereits 4,3 Millionen sein. Das größte Potentialfeld: Im Bereich von Logistik und Transport.