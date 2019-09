VDA : Automobilpräsident Mattes tritt zurück

Frankfurt Der Cheflobbyist des wichtigsten deutschen Industriezweigs will bis zum Jahresende sein Amt aufgeben. Die Nachricht kommt wenige Stunden, nachdem Mattes mit der Kanzlerin die IAA eröffnet hat.

(rtr/maxi) Die Nachricht ist mit gerade einmal drei Zeilen denkbar knapp und schlägt doch ein wie eine Bombe: „Bernhard Mattes, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), hat Präsidium und Vorstand des VDA darüber informiert, dass er das Amt des VDA-Präsidenten zum Jahresende 2019 niederlegen wird, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden“, heißt es am Donnerstagabend auf der Homepage des mächtigen Industrieverbandes. Da ist es gerade wenige Stunden her, dass der Auto-Cheflobbyist gemeinsam mit VW-Chef Herbert Diess und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die in die Kritik geratene Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt eröffnet hat.