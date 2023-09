Automesse IAA Der hausgemachte Niedergang der Autobranche

Früher war die Automesse IAA ein Hochamt für die deutsche Wirtschaft. Hier zeigten die wertvollsten Konzerne, was sie konnten. Kunden staunten, wie es noch schneller ging. Heute ähnelt die IAA einem Bußgottesdienst: Nicht Hersteller, sondern Aktivisten liefern die Bilder des Tages und klagen die Industrie als Klimasünder an. Neben aller Selbstdarstellung, mit der die Aktivisten nerven, haben sie doch einen Punkt: Die deutsche Auto­industrie hat die Klimawende verschlafen und droht nun an der Herausforderung China zu scheitern.