Standort Deutschland Autoindustrie in der Krise - die fünf größten Probleme

Teil des Problems sind laut Schwope jedoch auch die hohen Erwartungen des Managements an die Gewinnspannen. Entsprechend groß sei jetzt der Spardruck. Dabei verdienten die Hersteller weiter gutes Geld und seien keineswegs am Rande der Insolvenz, so der Experte. Doch in den Pandemiejahren, als wegen des Teilemangels vor allem hochpreisige Modelle gebaut wurden, habe sich die Branche an extrem hohe Gewinne gewöhnt. „Da gab es Traummargen, die jetzt einfach fortgeschrieben werden“, so Schwope. „Das lässt sich dauerhaft aber nicht halten.“