Bis zu 175 Euro im Monat : Autofahrer greifen in Metropolen fürs Parken tief in die Tasche

Parken ist teuer. Gerade in den Metropolen müssen Autofahrer tief in die Tasche greifen. Foto: dpa/Boris Roessler

Düsseldorf Parken kostet – und das nicht gerade wenig. In Köln zahlen Autofahrer bis zu 175 Euro im Monat. Auch in Düsseldorf sind Stellplätze teuer. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Größter Faktor ist laut einer Immowelt-Studie die Lage.

Wer zum Shoppen mit dem Auto in die Innenstadt Düsseldorfs fährt, merkt schnell: Das geht ins Geld. Und damit steht die Landeshauptstadt nicht alleine da. Autostellplätze in deutschen Großstädten sind ein Luxusgut. Zu diesem Schluss kommt das Onlineportal Immowelt in einer Studie, in der Inserate von Pkw-Stellplätzen – ganz gleich, ob unter freiem Himmel, überdacht oder in der Tiefgarage – in 14 deutschen Großstädten im Jahr 2021 untersucht wurden: Spitzenreiter ist demnach Stuttgart: Bis zu 194 Euro im Monat können Autofahrer demnach für einen Tiefgaragenstellplatz im Stadtzentrum der Landeshauptstadt Baden-Württembergs ausgeben. Aber auch in NRW ist Parkraum teuer: Die Rheinmetropole Köln folgt an zweiter Stelle des Rankings, Düsseldorf belegt nach Hamburg den vierten Platz. In Köln müssen Autofahrer bis zu 175 Euro, in Hamburg bis zu 163 Euro und in Düsseldorf bis zu 151 Euro monatlich zahlen. Am günstigsten sind Dauerparkplätze im Ruhrgebiet (maximal 86 Euro) und in Bremen (84 Euro), wie aus der Studie hervorgeht.

Ein wichtiges Kriterium ist dabei die Lage: So bekommen Kölner Autofahrer abseits des Zentrums, etwa in den Bezirken Mülheim und Porz, schon ab 28 Euro im Monat einen Parkplatz. Im dreistelligen Bereich liegen neben Düsseldorf mit maximal 151 Euro auch München (148 Euro), Frankfurt (146 Euro) und Berlin (140 Euro). In Essen und Dortmund zahlen Autobesitzer dagegen je nach Lage und Art des Stellplatzes zwischen 34 und 86 Euro pro Monat.

Warum die Preise gerade in Stuttgart, Hamburg und Köln so hoch sind, könnte an ihrem Status als Metropole liegen, vermutet Daniel Raumer von Immowelt: „Das sind sehr dicht bebaute Städte mit einem hohen Anteil an Pkw und wenig Freiparkflächen“, erklärt er. Stuttgart gelte zudem als Autofahrerstadt. Viele große Arbeitgeber befänden sich im Stadtzentrum – das ziehe Pkw-Pendler an und mache freie Parkflächen heiß umkämpft, erklärt Daniel Raumer. Der ADAC meint: „Die Preise in diesen Städten sind deshalb so hoch, weil dort aufgrund der dynamischen Stadt- und Wirtschaftsentwicklung die Flächenkonkurrenzen zwischen den Verkehrsmitteln besonders hoch sind.“

Im Ruhrgebiet sei dagegen der Nahverkehr zwischen den dicht beieinanderliegenden Städten sehr gut ausgebaut, viele Pendler verzichteten daher aufs Auto, sagt Immowelt-Experte Daniel Raumer. Das sei einer der Gründe für die geringeren Preise im Ruhrgebiet: „Bremen und viele Städte des Ruhrgebiets weisen seit Jahren eine stagnierende oder rückläufige Bevölkerungsentwicklung auf. Dementsprechend sind die Flächenkonkurrenzen weniger stark ausgeprägt“, erklärte der ADAC auf Anfrage.

Das Parken ist also vor allem deshalb so teuer, weil Parkraum in den Innenstädten ein knappes Gut ist. Eine ADAC-Umfrage vom November 2021 zeigte: Hohe Parkgebühren und lange Parkplatzsuche sind die größten Ärgernisse von Autofahrern im Zuge von Innenstadtbesuchen. Dass die Kosten steigen, könne auch an dem wachsenden Druck auf die Parkplatzsituation liegen, sagt Daniel Raumer von Immowelt – beispielsweise, wenn Parkplätze zugunsten von Außengastronomie oder Radspuren wegfielen, wie dies während der Corona-Pandemie oftmals geschehen sei.

Wie sich die Parkkosten in den kommenden Jahren entwickeln, sei nur schwer absehbar, so Raumer. Das hänge von verschiedenen Faktoren ab: Gehen die Spritpreise weiter nach oben? Wie laufen der Ausbau und die Preisgestaltung bei Bus und Bahn? Arbeiten mehr Menschen im Homeoffice, pendeln zudem weniger in die großen Städte. Dann werden weniger Parkplätze benötigt und die Preise könnten mit der geringeren Nachfrage sinken. Eine Senkung der Parkgebühren erwartet der ADAC indes nicht: „Viele Städte entscheiden sich dazu, Parkraum zu verknappen und Verkehr zu reduzieren, um Innenstädte attraktiver zu machen und die Rolle von Rad, Bus und Bahn zu stärken.“

Auf Alternativen wie Bus und Bahn verweist auch Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetages NRW. „Der städtische Raum ist viel zu wertvoll, um nur Parkplatz oder Straße zu sein“, erklärt er. Das kostenfreie Abstellen von Fahrzeugen im Straßenraum werde vielerorts der Vergangenheit angehören. „Dort wo Parkraum knapp ist, muss er etwas kosten“, ist Dedy überzeugt. Die Städte verlangten angemessene Preise für das Kurzzeitparken.