Gipfel im Kanlzleramt : Autobranche fordert mehr Hilfe beim Branchenumbau

Berlin (dpa) Beim Umbruch der Autoindustrie sollen auch mit Hilfe des Staates Jobs gesichert werden. Bei den Maßnahmen geht es darum, den Zugang zu Kurzarbeit zu erleichtern sowie Beschäftigte beim Wandel vom Verbrennungs- zum Elektromotor besser zu qualifizieren.

Die Autobranche ist mitten in einem grundlegenden Wandel von Benzinern und Dieseln hin zu klimafreundlicheren alternativen Antrieben wie Elektromotoren. Hersteller und Zulieferer müssen Milliarden investieren. Für E-Autos aber sind weniger Jobs nötig, weil es weniger Komponenten gibt. Die E-Mobilität wirft bisher jedoch kaum Geld ab. Zugleich ist die Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten zurückgegangen. Nach dem Szenario einer Expertenkommission könnten in der deutschen Autobranche Hunderttausende Jobs in Gefahr sein.