Chance verpasst : Musk bat Apple Tesla zum Kauf an

New York Inzwischen ist Tesla der wertvollste Autokonzern der Welt. 2018 sah das noch anders aus. Damals dachte Tesla-Chef Elon Musk darüber nach, sein Unternehmen an Apple zu verkaufen. Doch laut Musk weigerte Apple sich.

Der Chef des Autobauers Tesla , Elon Musk , hat nach eigenen Angaben einst über den Verkauf seines Unternehmens an den Elektronikkonzern Apple nachgedacht. Er habe sich an den Geschäftsführer von Apple, Tim Cook , gewandt, „um über die Möglichkeit zu sprechen, dass Apple Tesla erwirbt (für 1/10 unseres derzeitigen Werts)“, twitterte Musk am Dienstag (Ortszeit). „Er weigerte sich, das Treffen wahrzunehmen.“

Der Marktwert von Tesla betrug mit Schluss des Börsenhandels am Dienstag 616 Milliarden Dollar. Ein Zehntel wäre 61,6 Milliarden Dollar. Musk veröffentlichte den Tweet, nachdem es Berichte darüber gegeben hatte, dass Apple an der Entwicklung eigener Elektroautos arbeite. Apple wollte keinen Kommentar abgeben.

Musk gab an, er habe das Treffen mit Cook „während der dunkelsten Tage des Modell-3-Programms“ angestrebt. Das ist ein Verweis auf das erste Elektroauto von Tesla, das für den breiten Markt entworfen wurde. Noch 2018 hatte Tesla Probleme dabei, seine Produktionsziele zu erreichen und Gewinn zu machen. Inzwischen macht Tesla Gewinn und erreicht beim Autoabsatz Meilensteine. Die Tesla-Aktien haben in diesem Jahr um 665 Prozent zugelegt. Damit ist Tesla der wertvollste Autokonzern weltweit. Am Montag wurde Tesla in den S&P-500-Index aufgenommen.