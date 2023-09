Die Digitalpublisher und Zeitungsverleger haben herausragende Innovationen ausgezeichnet. Der Nova Innovation Award in der Kategorie Vermarktungsinnovation geht an die Rheinische Post für das Projekt „Zeitenwende für die Innenstadt“. Ziel des Projekts war ein Konzept einer nachhaltigen, für ihre Bewohnerinnen und Bewohner lebenswerten Innenstadt. Dazu brachte die Rheinische Post ein interdisziplinäres Team aus Politikern, Architekten und Experten der Immobilienwirtschaft zusammen, um vielfältige Formate zur Gestaltung der Düsseldorfer Innenstadt zu entwickeln. Diese wurden Lesern und Nutzern crossmedial in Form von Sonderveröffentlichungen und Bewegtbildformaten vorgestellt. Die Ideen sollen in den Stadtquartieren umgesetzt werden. Die Auszeichnung wird vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) in Kooperation mit der Unternehmensberatung Schickler ausgeschrieben.