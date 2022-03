Folge des Ukraine-Krieges : Der Spritpreis steigt und steigt und steigt

Analyse Berlin Die Preise an der Tankstelle steigen weiter wegen des Ukraine-Krieges. Jetzt ist eine Debatte entbrannt, wie Autofahrern geholfen werden könnte. Ins Visier gerät erneut die Pendlerpauschale. Der ADAC rät unterdessen, nur zu bestimmten Zeiten zu tanken.

Hauptursache für die derzeit stark steigenden Spritpreise seien die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Rohölnotierungen, so ADAC-Sprecher Alexander Schnaars zu unserer Redaktion. „Hinzu kommen auch zunehmende Sorgen um mögliche Lieferausfälle.“ In der Folge stieg nach Angaben des Automobilclubs der Preis für den Liter Super E10 in Deutschland am Dienstag auf durchschnittlich 1,827 Euro - gut ein Cent mehr als am Montag und 8,6 Cent mehr als vor einer Woche. Diesel verteuerte sich auf 1,756 Euro - 2 Cent mehr als am Montag und gut 10 Cent mehr als vor einer Woche. Zum Vergleich: Vor knapp zwei Jahren während des Corona bedingten Tiefpunkts der Öl- und Kraftstoffpreise kostete ein Liter E10 in Deutschland durchschnittlich 1,13 Euro und Diesel 1,03 Euro.