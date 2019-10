Außenhandel : Außenhandelschef warnt vor „katastrophalen Folgen“ bei hartem Brexit

Berlin Außenhandelspräsident Holger Bingmann hat die Bundesregierung und die übrigen EU-Staaten eindringlich vor einem harten Brexit Ende Oktober gewarnt.

Der Brexit werfe in Deutschland längst seine Schatten voraus. „Allein im ersten Halbjahr hat sich das deutsche Exportgeschäft mit Großbritannien in Höhe von über 3,5 Milliarden Euro in Luft aufgelöst“, sagte Bingmann. „Großbritannien ist somit inzwischen in der Rangfolge unserer Handelspartner von Platz fünf im Jahr 2016 auf aktuell Platz 13 abgerutscht und liegt hinter Polen“, sagte Bingmann. Das wahre Schadensausmaß dürfte sogar noch deutlich größer sein und erst in einigen Monaten sichtbar werden, da beispielsweise viele Unternehmen ihre Lager im Vereinigten Königreich aufgefüllt haben, um Unterbrechungen der Lieferkette vorzubeugen.

Der britische Premierminister Boris Johnson lehnt das Austrittsabkommen mit der EU bislang jedoch weiter ab. Er will vor allem eine neue Lösung beim so genannten „Backstop“ für die irisch-nordirische Grenze erreichen. Der „Backstop“ sieht vor, dass die Grenze nach dem Brexit durchlässig bleibt, bis eine endgültige Regelung gefunden wird. Allerdings soll Nordirland bis dahin Teil des EU-Binnenmarktes bleiben. Ds lehnen Johnson und die Mehrheit im britischen Parlament ab. Am Mittwoch schlug Johnson einheitliche Regelungen auf der gesamten irischen Insel für bestimmte Bereiche des Handels vor. Ein Wiederaufbau von Grenz- und Zollanlagen solle vermieden werden. Die EU will bislang aber keine Änderungen am Abkommen tolerieren. EU-Ratspräsident Antti Rinne gab Johnson eine Woche Zeit, um noch einen Weg aus dem Brexit-Streit aufzuzeigen. Die Staats- und Regierungschefs der EU würden auf ihrem Gipfel am 17. und 18. Oktober keiner Lösung zustimmen, die nicht sorgfältig vorbereitet sei. Rinne zeigte sich auch bereit, einer Verlängerung der Brexit-Verhandlungen zuzustimmen, sollte Johnson diesen Antrag stellen. Bislang hatte er einen Verlängerungsantrag stets abgelehnt.