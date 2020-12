Interview mit Außenhandelschef Anton Börner : „Mein Rat an die EU lautet: hart bleiben, hart bleiben, keinen Millimeter nachgeben“

„Mein Rat an die EU lautet: hart bleiben, hart bleiben, keinen Millimeter nachgeben“

Der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, Anton Börner, fordert die EU-Kommission auf, bis zum bitteren Ende der Brexit-Verhandlungen die Nerven zu behalten – auch um den Preis eines Scheiterns.

Der britische Premier Boris Johnson fährt einen harten Kurs in den Brexit-Verhandlungen. Welche Folgen hätte ein No Deal?

Börner Den größeren Schaden hätten eindeutig die Briten. Aber auch für die europäische und insbesondere die deutsche Exportwirtschaft wäre ein Scheitern der Verhandlungen ein herber Schlag. Doch das Schlimmste für uns Deutsche ist schon eingetreten: Mit Großbritannien haben wir in der EU einen ganz wichtigen Partner verloren, der für Wettbewerb und freie Marktwirtschaft steht. Jetzt haben Süd- und Osteuropäer die Mehrheit in der EU, die ein völlig anderes Wirtschaftsverständnis haben. Wir Deutsche als Vertreter einer liberalen Wirtschaftsordnung stehen jetzt relativ allein in der EU da.