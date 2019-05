Strukturförderung : Ärmere Länder lassen die meisten Fördermittel des Bundes liegen

Bremen gehört seit Jahrzehnten zu den Bundesländern, die mit ihrem eigenen Geld nicht auskommen und deshalb Sonderhilfen des Bundes und der übrigen Länder benötigen. Es zeigt sich aber, dass die Hansestadt ihr zur Verfügung stehende Förderprogramme des Bundes nicht ausschöpfen kann. Am Sonntag wird in der Hansestadt gewählt. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Berlin Ausgerechnet finanzschwache Bundesländer wie Bremen, das Saarland und Sachsen-Anhalt rufen die Fördermittel des Bundes aus der Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur deutlich weniger ab als finanzstärkere Länder wie Bayern. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

Insgesamt stellt der Bund den Ländern jedes Jahr über die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur (GRW) 624 Millionen Euro zur Verfügung. Damit sollen in Regionen mit schwächerer Wirtschaftsstruktur private Investitionen attraktiver gemacht werden, etwa durch staatliche Zuschüsse. Jahr für Jahr lassen die Länder jedoch rund 100 Millionen Euro davon ungenutzt, wie aus der Antwort hervorgeht. Die Fördermittel werden in der Regel nur zu gut 80 Prozent ausgeschöpft. Der Grund dafür liegt wiederum in der geringen Abrufquote einzelner Länder wie Bremen, Saarland und Sachsen-Anhalt. Auch in den Vorjahren kamen diese drei Länder nur auf geringe Abrufquoten. Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Bayern schöpften das Geld des Bundes dagegen regelmäßig voll aus.