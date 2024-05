Ausgaben für Haustiere steigen Fleischersatz und KI als Trends

Die Menschen in Deutschland haben sich ihre Haustiere im vergangenen Jahr einiges kosten lassen. Der Umsatz der deutschen Heimtierbranche stieg erstmals über der Marke von sieben Milliarden Euro, wie der Präsident des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF), Norbert Holthenrich, am Dienstag auf der Messe Interzoo in Nürnberg sagte. „Das liegt einerseits an Preissteigerungen und andererseits an der anhaltenden Bereitschaft der Halter, ihre Heimtiere gut und nachhaltig zu versorgen.“