Bianca Eggerndorfer (16): „Ich habe leider noch keinen Ausbildungsplatz gefunden, obwohl ich mich schon bei insgesamt 18 Betrieben vorgestellt habe. Ich möchte eine Ausbildung als Gestalterin für Visuelles Marketing machen, in Düsseldorf ist es aber nicht so leicht, einen Platz zu bekommen. Denn oft bilden nur große Häuser in diesem Beruf aus und davon müssen einige wegen des Coronavirus schließen. Andere Betriebe sind entweder schon voll besetzt oder bilden in der momentanen Lage nicht aus. Das kann zwischendurch schon frustrierend sein, aber ich denke positiv. In einer anderen Stadt möchte ich nicht suchen, da ich nicht wegziehen möchte. Und einen anderen Beruf kann ich mir auch nicht vorstellen, ich möchte gerne etwas mit Mode oder Design machen – etwas, das zu mir passt. Deshalb suche ich, wenn es sein muss, noch Monate, bis ich einen Ausbildungsplatz gefunden habe und frage dafür in jedem Laden nach. Ich gebe nicht auf und kämpfe für das, was ich möchte. Klappt das nicht, gehe ich an die Realschule und mache dort meinen Abschluss.“