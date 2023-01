Finanzkriminalität Aus dem Leben einer Steuerfahnderin

Genug Stoff also für ein Buch über diese Arbeit. Das hat Birgit Orths geschrieben. Vor allem über Organisierte Kriminalität, kurz „OK“ genannt, bei deren Bekämpfung die Polizei und Steuerfahnder eng zusammenarbeiten. Zur OK gehören Geldwäsche und Cum-ex-Straftaten dazu – jene Delikte, bei denen Investoren und Banken im Schulterschluss den Staat prellten, weil Kapitalertragsteuer erstattet wurde an Investoren, die die Steuer nie gezahlt hatten. Jahrelang verkleidet unter dem Deckmäntelchen, dass man doch nur eine Lücke im Steuersystem ausgenutzt habe. „Dabei ist seit Anfang der 2000er-Jahre ersichtlich, dass Cum-ex ein kriminell organisierter Betrugsbereich ist“, sagt Orths. Da schwingt Kritik an der Politik mit, an zögerlicher Gesetzgebung, an einem System, in dem sich die Profiteure des Steuerbetrugs zu leicht verstecken konnten.