Mineralwasser von Nestlé Auf ein Glas Fäkalien

Das Thema ist heikel, denn in Frankreich werden jedes Jahr gut acht Milliarden Liter Mineralwasser, meist aus Plastikflaschen, getrunken. Doch der Klimawandel setzt auch Perrier und Co. zu. In Vittel in den Vogesen protestieren Bürgerinitiativen seit Jahren gegen Nestlé, das mit seiner Wasserproduktion das dringend nötige Grundwasser weiter absinken lasse. 2022 stellte Nestlé den Vertrieb von Vittel in Deutschland und Österreich ein. Perrier, das aus verschiedenen Brunnen im südfranzösischen Vergèze stammt, wird aber weiter in Deutschland ausgeschenkt. Und das, obwohl fünf der sieben Brunnen in der Region laut der regionalen Gesundheitsbehörde ARS „regelmäßig“ mit Bakterien und Mikropartikeln verunreinigt sein sollen.