Ingolstadt: Audi-Chef räumt Fehler bei Diesel ein

Ingolstadt Bei der Hauptversammlung wollte Rupert Stadler eigentlich nach vorne schauen. Doch neue Probleme bei Diesel-Fahrzeugen verdorben den Auftritt. Dabei verfolgt das Unternehmen momentan ein ambitioniertes Ziel.

Audi soll bei einer Motorenreihe die Harnstoffzuführung (AdBlue) bei der Abgasreinigung gedrosselt haben. Der betroffene Motor wurde 2014 zugelassen. Es sei versäumt worden, einen Software-Baustein für die Motorsteuerung zu entfernen - ein Rückschlag, "wo man sich fragt, warum wird dieser Fehler erst jetzt entdeckt?", meinte Stadler. Der Audi-Chef versprach, für die speziell als Dienstwagen beliebten Fahrzeuge kurzfristig eine Lösung in Form eines Software-Updates bereitstellen zu wollen. Das "Handelsblatt" berichtet, in einem Brief an die Audi-Händler sei die Rede davon, dass das Update im dritten Quartal zur Verfügung stehen soll.