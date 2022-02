Kundenbeschränkungen : Auch NRW will 2G im Handel komplett stoppen

Info

Abgeschafft In Bayern, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, dem Saarland und Schleswig-Holstein ist 2G im Handel passé.

Angekündigt In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern läuft 2G am Samstag aus, in Berlin wie in Rheinland-Pfalz und vermutlich in NRW nächste Woche. In Bremen ist der Termin offen.

Angewandt 2G gilt bis auf Weiteres noch in Sachsen-Anhalt, 3G in Thüringen und Sachsen. In Baden-Württemberg gilt 2G bei angespannter Corona-Lage.