Tickets lassen sich umbuchen : Auch in NRW fielen viele Züge aus

Bei Dorsten räumten Arbeiter auf einer Route der Nordwestbahn einen Baum weg Foto: dpa/Bludau Foto

Düsseldorf Viele Regionalbahnen im Norden wurden gestrichen, auch Flüge am Airport Düsseldorf wurden storniert. In Köln kam ein Jet zusätzlich an, in Norddeutschland ruhte der Verkehr weitgehend.