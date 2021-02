Der Essener Konzern : Auch Hochtief bekommt Corona deutlich zu spüren

Essen Verzögerte öffentliche Aufträge, weniger Verkehr auf den Maut-Autobahnen – das Geschäft des Essener Konzerns leidet in der Pandemie. Für das laufende Jahr ist Hochtief aber zuversichtlich.

Von Georg Winters

Die Pandemie hat das Reisen in Europa deutlich schwieriger und wegen mancher Lockdowns quer über den Kontinent auch unmöglich gemacht. Deshalb waren seit März des vergangenen Jahres viel weniger Autos auf den internationalen Schnellstraßen unterwegs. Und das macht sich dann im Geschäft von Autobahnbetreibern bemerkbar. Zu denen gehört die spanische Abertis-Gruppe, ein Unternehmen, an dem der Essener Baukonzern Hochtief mit 20 Prozent beteiligt ist. Insgesamt sei das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen im vergangenen Jahr um mehr als ein Fünftel gesunken, sagte Hochtief-Chef Marcelino Fernándes Verdes am Donnerstag in einer Telefonkonferenz.

Im Januar und Februar sei der Vekehr normal gewesen, im März stark gesunken, ab April von regionalen Einschränkungen beeinträchtigt worden. Die Konsequenz für Hochtief: Der Ergebnisbeitrag aus der spanischen Beteiligung, die 17 Millionen Euro Verlust einfuhr, zum Hochtief-Gewinn ist nach Angaben von Fernándes Verdes um 139 Millionen Euro gesunken. Doch Corona hat die Essener auch abseits des Autobahnbetreibers im Süden Europas getroffen. Denn selbst wenn man dessen Gewinnanteil herausrechnet, sank das Konzernergebnis um 9,8 Prozent. Unter dem Strich standen 477 Millionen Euro Gewinn. Und ein Umsatzminus von elf Prozent auf rund 23 Milliarden Euro. Der Auftragseingang sank um ein Viertel auf ebenfalls 23 Milliarden Euro.

Dennoch ist Fernándes Verdes mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden. Anders als im Vorjahr hat Hochtief unter dem Strich keine roten Zahlen geschrieben. 2019 war das Unternehmen wegen einer milliardenschweren Abschreibung bei der australischen Tochter Cimic in die Verlustzone gerutscht. Zu den fertiggestellten Bauten, die Hochtief als Leuchtturmprojekte ansieht, gehören das neue Stadion in Los Angeles, in dem in sieben Jahren die Olympischen Sommerspiele eröffnet werden sollen, der Metro-Ausbau in der australischen Metropole Sydney und der Autobahntunnel in Hamburg. Und natürlich der „grüne“ Wolkenkratzer „The Spiral“ in New York.