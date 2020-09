Finanzskandal : Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal kommt

Felix Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), nahm am Dienstag an der Sondersitzung des Finanzausschusses im Bundestag teil. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Nach der AfD, den Linken und der FDP wollen nun auch die Grünen das Gremium unterstützen. Doch nur Linke, FDP und Grüne wollen gemeinsam darüber abstimmen. Bafin-Chef Hufeld kann vor dem Finanzausschuss des Bundestags die Abgeordneten erneut nicht überzeugen.

Die politische Aufarbeitung des Wirecard-Skandals soll ein Bundestags-Untersuchungsausschuss übernehmen. Nach AfD, FDP und Linke sprachen sich nun auch die Grünen dafür aus, wie der Grünen-Abgeordnete Danyal Bayaz am Dienstag nach einer Sondersitzung des Finanzausschusses in Berlin erklärte. FDP, Linke und Grüne haben zusammen die nötige Stimmenzahl für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses und wollen gemeinsam abstimmen.

Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss kann vor allem Bundesfinanzminister Olaf Scholz schaden, der seit einigen Wochen auch SPD-Kanzlerkandidat ist. Scholz trägt die politische Verantwortung für das Versagen der Finanzaufsicht Bafin sowie auch für Lücken in der Gesetzgebung, die der Minister jetzt aber zügig beheben möchte. Vor allem Grüne und Linke sehen aber auch das unionsgeführte Kanzleramt in der Schusslinie: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich im September 2019 in China für Wirecard eingesetzt, obwohl Hinweise auf Unregelmäßigkeiten und Geldwäsche bei Wirecard spätestens seit Februar 2019 bekannt waren.

Ziel sei es, sich mit Linken und Grünen so schnell wie möglich auf einen Arbeitsauftrag für den Ausschuss zu einigen, so dass dieser schon in der kommenden Woche in den Bundestag eingebracht werden könne, sagte der FDP-Politiker Florian Toncar. Der Linken-Abgeordnete Fabio De Masi erwartet, dass es so kommt: „Wir können uns sehr zügig hier verständigen.“