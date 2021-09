Normalisierung laut Verband frühestens Mitte 2022 : Auch Gewürzindustrie leidet unter Lieferengpässen

Bonn Die Corona-Krise, aber auch die immer unberechenbaren Wetterlagen in den Herkunftsländern und eine gestiegene Nachfrage haben den Markt der Gewürzindustrie leergefegt. Eine Erholung ist vorerst nicht in Sicht.

Die deutsche Gewürzindustrie kann die gestiegene Nachfrage angesichts von Lieferengpässen, gestiegenen Transportkosten und schwierigen Witterungsbedingungen in Produktionsländern nur schwer bedienen. "Lieferengpässe, eine gestiegene Nachfrage in den Herkunftsländern und zusätzlich problematische Wetterbedingungen in Süd- und Osteuropa erschweren die Ernten für 2021 und bringen die Gewürzindustrie in Bedrängnis", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes der Gewürzindustrie, Markus Weck, am Donnerstag. Auch die Corona-Pandemie wirkte sich negativ aus.