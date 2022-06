E-Commerce : Auch der Onlinehandel leidet unter den hohen Preisen

Düsseldorf Zwischen Anfang April und Mitte Mai des laufenden Jahres sanken die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Prozent. Eine Prognose für das Gesamtjahr 2022 wagt der Branchenverband nicht.

Wegen deutlich gestiegener Preise und der Unsicherheit darüber, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickelt, geben die Menschen derzeit weniger Geld aus. Diese Entwicklung macht auch nicht vor dem Onlinehandel halt. „Auch der E-Commerce kann sich den Auswirkungen von Krieg, steigenden Preisen und verunsicherten Verbrauchern nicht entziehen und kehrt nach zweistelligen Umsatzsteigerungen in den Vorjahren in gewohnte Wachstumspfade zurück“, erklärte der Branchenverband BEVH.

Etwa 6,7 Prozent hat das E-Commerce-Geschäft in der ersten Hälfte des zweiten Quartals 2022( also von Anfang April bis Mitte Mai) gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum eingebüßt. Damit ist das horrende Wachstum vergangener Jahre erst einmal zum Erliegen gekommen. „Wir sehen zwei Effekte: eine Normalisierung der Umsätze gegenüber dem Hoch aus dem Vorjahr und einen Kriegs-Malus samt verunsicherter Verbraucher“, erklärte ein Sprecher des BEVH.

Auffällig ist:Bei den sogenannten Multichannel-Händlern, die ihre Waren sowohl stationär als auch online anbieten, ist das Geschäft über das Internet deutlich stärker zurückgegangen als bei den Pure Playern, die nur im Netz verkaufen, und den Online-Marktplätzen. Etwa 11,7 Prozent haben die Multichannel-Händler verloren, reine Online-Händler dagegen nur 3,7 Prozent und die Market Places 5,7 Prozent. Der Unterschied hängt vermutlich auch damit zusammen, dass nach dem Wegfall vieler Corona-Einschränkungen die Kunden bei jenen Händlern, bei denen sie zeitweise lieber und ausschließlich online kauften, nun auch wieder mehr die Läden aufsuchen. Stärkste Verlierer unter den Handelsbranchen sind laut BEVH zwischen Anfang April und Mitte Mai die Bereiche Heimwerker und Blumen (minus 15,2 Prozent), Auto, Motorrad und Zubehör (minus 14,5 Prozent) und Elektroartikel (minus 14,4 Prozent) gewesen. Am besten hätten sich Bürobedarf (plus elf Prozent), Heimtextilien (plus 9,6 Prozent) und Tierbedarf (plus 8,6 Prozent). behauptet.