Fotos Der Status der Atomkraftwerke der Region und Deutschlands

Im Januar 2022 wurde ein Leck an einem Regelventil am Speisewassersystem im nicht-nuklearen Teil der Anlage entdeckt. Das AKW Isar 2 wird für Wartungsarbeiten an den Druckhalterventilen Ende Oktober heruntergefahren. Unter anderem werden nach Informationen des Unternehmens „innere Leckagen an Vorsteuerventilen der Druckhalter-Sicherheitsventile behoben“.