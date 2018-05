Atlas der Arbeit: Für 4,7 Millionen ist ein Minijob die einzige Einkommensquelle

Berlin Minijobs, Teilzeit, Leiharbeit - Millionen haben keine unbefristete Vollzeitstelle, wie der "Atlas der Arbeit" schildert. Er bietet für Beschäftigte aber gute Aussichten.

Mehr Niedriglöhner, häufigere Erreichbarkeit und der Einzug der Roboter: Die Arbeitswelt vieler Menschen in Deutschland hat sich schon in den vergangenen Jahren deutlich verändert und steht nun vor einer großen Herausforderung. Das geht aus dem "Atlas der Arbeit" hervor, der am Montag in Berlin vorgestellt wurde.