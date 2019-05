Industriekonzern im Umbruch : Atempause für Thyssenkrupp-Stahlarbeiter

Duisburg/Essen Zumindest bis Jahresende sind Standortschließungen und betriebsbedingte Kündigungen bei Thyssenkrupp Steel Europe vom Tisch. Betriebsrat und Gewerkschaft fordern bereits eine Regelung darüber hinaus.

Bis zum Montagabend hatten die Arbeitnehmervertreter mit dem Management um Zugeständnisse beim geplanten Stellenabbau gerungen. 2000 sollen im Stahl wegfallen, 4000 weitere in anderen Bereichen. Personalvorstand Oliver Burkhard hatte betriebsbedingte Kündigungen explizit nicht ausgeschlossen, später jedoch in einem Tweet als Ultima Ratio bezeichnet. Den Arbeitnehmervertretern im Stahl reichte das nicht. „Es gab in der Vergangenheit keine betriebsbedingten Kündigungen im Stahl und es wird sie auch in Zukunft nicht geben“, sagte Tekin Nasikkol, Chef des TKSE-Gesamtbetriebsrats, in Rheinhausen kämpferisch.