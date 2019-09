Staatskrise : Argentinier räumen ihre Konten

Menschen warten in Buenos Aires in einer Schlange auf die Öffnung einer Bank. Die Angst vor einem Zahlungsausfall ist groß. Foto: dpa/Natacha Pisarenko

Buenos Aires Die Schuldenkrise des südamerikanisches Landes und ein drohender Regierungswechsel verschärft die wirtschaftliche Lage massiv. Aus Sorge um ihre Sparguthaben, stellen sich die Bürger in lange Schlangen.

Schlangen vor den Banken, Staatsanleihen auf Rekordtiefs, Landeswährung unter Druck: Die von der Regierung eingeführten Kapitalkontrollen sorgen in Argentinien für Unruhe. In der Hauptstadt Buenos Aires standen viele Menschen vor den Banken an, um ihre Einlagen abzuheben. „All die Leute heben ab was sie haben, oder zumindest einen Teil davon, weil sie ihr Geld derzeit lieber zu Hause haben wollen“, sagte der 61-jährige Bankkunde Julio Novoa.