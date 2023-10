ARD-Film über Rheinmetall Nebelwände und klare Einsichten

Was erfährt der Zuschauer in der ARD-Dokumentation „Inside Rheinmetall – über Krieg und Frieden“? Ein Kampffahrzeug stößt auf einem kleinen Hügel eine riesige Nebelwand auf – Schutz vor Attacken geht also auch auf scheinbar einfachen Wegen. An einem Truppentransporter sind kleine Sprengkapseln am Dach befestigt – heranfliegende Objekte werden dann nach Funkortung mit kleinen Explosionen abgelenkt oder abgewehrt. Und als Rheinmetall-Chef Armin Papperger den ukrainischen Botschafter Oleksii Makeiev in Berlin besucht, ist im Hintergrund der Aufnahme auf einmal eine interessante Einsicht zu sehen: Auf einer Tafel zeigt der Botschafter genau, welche Waffen das angegriffene Land braucht, kein Wunder, dass Makeiev und Papperger sich duzen, wie klar wird.