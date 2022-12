Bundesarbeitsgericht erläutert Urteil Wie die Zeiterfassung in Betrieben funktionieren soll

Seit wann und für wen gilt die Arbeitszeiterfassung? Die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung in Deutschland gilt seit dem BAG-Urteil am 13. September und für alle Unternehmen – ganz unabhängig davon, wie klein sie sind. Weder Start-ups sind davon ausgenommen noch Menschen, die in ihrem Job naturgemäß viele Überstunden machen. Ausnahmen könnten höchstens über Tarifverträge getroffen werden. Im Urteil bleibt aber beispielsweise noch offen, wie die Erfassung umgesetzt werden soll. Deshalb haben die Richter in Erfurt jetzt ausführlich erklärt, wie es gemeint ist.