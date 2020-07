Quote klettert auf 6,3 Prozent : Zahl der Arbeitslosen steigt im Juli auf 2,91 Millionen

Nürnberg/Berlin Der Arbeitsmarkt in Deutschalnd hat die Folgen der Coronakrise im Juli überraschend gut weggesteckt. Die Arbeitslosigkeit stieg von Juni auf Juli um 57.000 auf 2,91 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte.

Im Mai erhöhte sich die Zahl der Menschen in Kurzarbeit auf 6,7 Millionen in Deutschland. Im April hatte die Zahl noch bei 6,1 Millionen gelegen. Damit war im Mai nach Hochrechnungen die höchste jemals ermittelte Zahl von Kurzarbeitern in der Bundesrepublik erreicht. Im März waren 2,46 Millionen Menschen in Kurzarbeit.