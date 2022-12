„Das ist ein gutes Signal“ Arbeitsmarkt in NRW bleibt trotz Ukraine-Krieg stabil

Immer mehr Menschen seien sozialversicherungspflichtig beschäftigt – in diesem Jahr knackte NRW die Marke von 7,3 Millionen. Vor zehn Jahren waren es noch 1,1 Millionen weniger. Gleichzeitig sank die durchschnittliche Arbeitslosigkeit leicht im Vergleich zum Vorjahr. Gab es 2021 noch rund 724.000 Menschen ohne sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, zählte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in diesem Jahr nur noch 668.000. Allerdings machte sich im Verlauf des Jahres die Abschwächung der gesamtwirtschaftlichen Lage bemerkbar: Zum ersten Mal seit Mai 2021 waren im Oktober und November 2022 jeweils mehr Menschen arbeitslos gemeldet als im Vorjahreszeitraum – im November 2,7 Prozent mehr als im November 2021. Unter ihnen sind auch 40.000 Geflüchtete aus der Ukraine, die nach dem russischen Überfall am 24. Februar 2022 ihr Land verlassen hatten. Dem stehen aber laut Withake auch schon 14.000 ukrainische Menschen gegenüber, die in Arbeit gebracht wurden. „Das ist ein gutes Signal“, sagte er. Außerdem hob er positiv hervor, dass die Zahl der jungen Arbeitslosen mit rund 47.000 erstmals unter 50.000 liege.