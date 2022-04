Studie der Bundesagentur für Arbeit : Welche Jobs in NRW wegfallen können

Qualifizierung ist das A und O auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Viele Tätigkeiten gerade in der Produktion können zunehmend durch neue Technologien ersetzt werden. Dadurch verändern sich nicht nur Berufe, mitunter verschwinden sie gänzlich. Die Bundesagentur für Arbeit in NRW drängt auf bessere Weiterbildung.

Der Arbeitsmarkt ist im Wandel – und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Zwar hat sie die Digitalisierung in vielen Unternehmen und Berufen vorangetrieben, besonders neue Technologien sorgen aber für neue Strukturen in der Arbeitswelt. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) – eine Forschungseinrichtung der Bundesagentur der Arbeit – untersuchte für NRW das sogenannte Substituierbarkeitspotenzial von Berufen, also die Wahrscheinlichkeit, mit der Tätigkeiten durch neue Technologien ersetzt werden könnten – aber nicht zwingend auch ersetzt werden. „Berufe sind keine statischen Sachverhalte“, erklärte dazu am Mittwoch Frank Bauer vom IAB Nordrhein-Westfalen. Bestimmte Teile eines Berufs könnten zwar wegfallen, neue kommen aber hinzu: Der Beruf bleibe dennoch bestehen - oder ein ganz neuer Beruf entsteht.

Die Ergebnisse des IAB zeigen: Fast 60 Prozent der Tätigkeiten, die von ungelernten Arbeitskräften, sogenannten Helfern, ausgeübt werden, könnten heute schon von Computern ersetzt werden. In Fachkräfteberufen sind fast zwei Drittel ersetzbarer Tätigkeiten enthalten. Fachkräfte haben ihren Beruf systematisch gelernt, erklärt der promovierte Soziologe Bauer. Sie seien deshalb in der Lage, mit dem Wandel klarzukommen, wohingegen Helfer Unterstützung brauchen. In Expertenberufen, für die eine akademische Ausbildung benötigt wird, sind dagegen nur knapp ein Viertel der Aufgaben ersetzbar.

Besonders an Bedeutung verloren hat das Berufsfeld des Verkaufens, das durch den Onlinehandel ersetzt wurde, ebenso die Personaleinsatzplanung, für die es mittlerweile digitale Systeme gibt. „Auch das Übersetzen verliert sukzessive ganz stark an Bedeutung“, sagt Bauer. Auf dem Vormarsch sind dagegen Kundenberatung, der Umgang mit neuen Technologien wie dem 3-D-Druck, das Beherrschen von Softwareanwendungen sowie Kenntnisse über neue Produkte wie dem Smart Home. So seien seit 2016 ganz neue Berufe entstanden: E-Commerce-Kaufmann für den Internethandel, Blockchain-Entwickler, die mithilfe von dezentralen Datenbanken Geschäftsvorgänge abbilden, UX-Designer, die Apps konzipieren, und BIM-Manager, die Bauwerkmodelle mithilfe von Softwareanwendungen erstellen.

Gerade Fertigungsberufe, wie Metallbauer, Schreiner oder Grafiker sind nach Einschätzung des IAB In Nordrhein-Westfalen zu fast 85 Prozent ersetzbar. Auch Tätigkeiten in fertigungstechnischen Berufen, unter anderem Mechatroniker oder Elektrotechniker, sowie Berufe in der Unternehmungsführung und –organisation, wie Bürokaufmann, können ersetzt werden. „Diese Berufe stehen gewissermaßen am Abgrund und verschwinden zum Teil“, erklärt Bauer. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Arbeitslosigkeit kommt, sei in diesen Berufen groß. Dem gegenüber stehen Gesundheitsberufe sowie soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe, wie Sozialarbeiter oder Lehrer, die nur geringfügig ersetzbar sind. „Der Wandel der Tätigkeit geht einher mit dem Wandel der Beschäftigungschancen“, erklärt Bauer. So sei die Beschäftigungsentwicklung in Fertigungsberufen rückläufig, wohingegen sie in sozialen und kulturellen Berufen überdurchschnittlich ist.

Ein Blick auf Nordrhein-Westfalen zeigt: Wie stark Arbeitnehmer von der Ersetzbarkeit ihrer Tätigkeiten betroffen sind, ist regional verschieden. Besonders stark betroffen sind Menschen im Münsterland und in Südwestfalen. „Das liegt an der Spezialisierung dieser Regionen“, sagt Bauer. In Südwestfalen findet viel Metallverarbeitung statt. Die Kernstädte der Rheinschiene sowie Städte im Ruhrgebiet – Düsseldorf, Köln, Essen, Dortmund oder Bochum - sind weniger betroffen, weil dort oft Dienstleistungen dominieren.

Eine Prognose des IAB bis 2040 zeigt: Die Arbeitskräftenachfrage und das –angebot gehen beide zurück. Bis 2025 werden demnach in NRW 255.000 Arbeitsplätze wegfallen und 241.000 Stellen neu entstehen. Das macht ein Minus von 14.000 Arbeitsplätzen. Bis 2040 fallen schätzungsweise 982.000 Arbeitsplätze weg, 687.000 entstehen. Das macht ein Minus von 295.000 Arbeitsplätzen. Das sei auch der rückläufigen Zuwanderung geschuldet, die normalerweise Überalterung kompensiert.

Das produzierende Gewerbe, Groß- und Einzelhandel bauen in NRW deutlich an Beschäftigung ab, das Gastgewerbe, Sozial- und Gesundheitswesen auf. Das liegt an der demografischen Entwicklung, so Bauer. Wo mehr ältere Menschen sind, ist der Bedarf an Unterstützung höher. „Menschen, die einen Arbeitsplatz verlieren, müssen einen neuen finden. Da braucht man Arbeitsmarktkompetenz: Wo liegen Beschäftigungschancen? Man muss wissen, wie man sie schafft. Und wer macht das?“, nennt Frank Bauer als die wichtigsten Fragen. Um der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken, benötige es drei Dinge: Arbeitsmarktkompetenz, Beratungskompetenz und hochwertige Qualifizierung. „Dann profitieren Arbeitnehmer, Arbeitgeber und die Volkswirtschaft, weil sie zwischen Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel nicht zerrieben wird“, erklärt Bauer.