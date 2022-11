Neuer Creditreform-Atlas : Erst arbeitslos, dann überschuldet

Düsseldorf Der Jobverlust ist der häufigste Grund dafür, dass Menschen in Not geraten. Aber auch die Trennung vom Partner oder dessen Tod können viele auch finanziell vor große Probleme stellen.

Verbraucherschützer warnen regelmäßig davor, dass man den Dispositionskredit für die Kontoüberziehung bei Banken und Sparkassen möglichst nicht in Anspruch nehmen sollte. Der im Volksmund Dispo genannte Kredit, bei dem die Geldhäuser aktuell Zinsen von bis zu annähernd 20 Prozent verlangen, ist eine teure Form, sich kurzzeitig Geld zu leihen.

Dass fast jede(r) vierte Deutsche das trotzdem zuletzt getan hat, wie die Auskunftei Schufa jetzt berichtet hat, zeigt, wie groß die Not der Verbraucherinnen und Verbraucher in manchen Fällen durch die aktuelle Energiekrise und die enormen Inflationsraten geworden ist. Etwa 28 Prozent der von der Schufa befragten 1000 Personen haben zuletzt die Zahlung von Rechnungen hinausgezögert – mitunter auch über die vom Verkäufer oder Handwerker gewährte Zahlungsfrist hinaus. Jeder zweite hat im vergangenen Halbjahr auf Ersparnisse zurückgegriffen, ein Drittel aller Befragten geht davon aus, in nächster Zeit mit dem Einkommen nicht mehr auszukommen.

Genau deshalb sind die sinkenden Überschuldungszahlen, die die Creditreform am Dienstag vorgelegt hat, noch längst kein Grund für Erleichterung. „Die guten Zahlen sind trügerisch“, sagt Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Abteilung Wirtschaftsforschung bei Creditreform, die den neuesten Schuldenatlas mit den Markt und Geodatenexperten der Neusser Firma Microm erstellt hat.

Hantzschs Skepsis schein berechtigt. Denn der dicke Hammer kommt für viele ja erst noch. Mit der nächsten Gasrechnung, mit der nächsten Nebenkostenabrechnung, im schlimmsten Fall mit der Pleite des Arbeitgebers, mit der dann auch der eigene Job weg wäre. In der Pandemie konnten viele Deutsche noch fleißig Geld beiseite legen. Doch in den vergangenen zwei Jahren ist der Anteil jener, die regelmäßig sparen konnten, von 70 auf 50 Prozent gesunken. „Dabei gerät auch zunehmend die Mitte der Gesellschaft unter Druck“, erklärt Creditreform.

Am häufigsten trifft die Überschuldung die 30- bis 39-Jährigen, also jene Altersgruppe, aus der viele noch in der Aufbauphase sind, die sich ein Haus gebaut oder gekauft haben und deren Schuldenlast deshalb ohnehin schon hoch ist. Zwar ist die Zahl dort wie in anderen Altersgruppen gesunken. Doch noch immer trifft es es bei den Erwachsenen zwischen 30 und 39 fast jede(n) Siebte(n) über 18 Jahre. Am geringsten ist die Quote bei den über 70-Jährigen (etwas mehr als drei Prozent) und den unter 30-Jährigen (rund 6,6 Prozent).

Nach wie vor ist Arbeitslosigkeit in Deutschland der häufigste Grund für die Überschuldung. Genauer gesagt, in etwa 1,5 Millionen Fällen, also jedem siebten in Deutschland. Wer seinen Job verliert, dessen Einkommen sinkt deutlich, da fallen die akrtuell hohen Kosten für Energie und Lebensmittel noch stärker ins Gewicht. Gleich danach kommen Trennung, Scheidung und Tod. Wenn sich zwei Menschen trennen, wird’s vor allem für jene schwierig, die in der Partnerschaft das kleinere Einkommen hatten. Und wer den anderen oder die andere bei einer gemeinsam angeschafften Immobilie auszahlt, für den wird der Spielraum auch kleiner. Wie häufig für diejenigen, deren Mann oder Frau stirbt.

Diese beiden Gründe, dazu Erkrankungen und Unfallfolgen, eine unwirtschaftliche Haushaltsführung, eine gescheiterte Existenzgründung und ein längerfristig niedriges Einkommen – diese Punkte machen etwa 85 Prozent aller Überschuldungsfälle aus. Den „schleichenden Einstieg in eine Überschuldungsphase“ bildet nach Creditreform-Einschätzung häufig „irrationales Konsumverhalten“, ein Synonym für schlechte Haushaltsführung, ein Phänomen, bei dem keineswegs immer menschliche Tragödien auschlaggebend sind, sondern mitunter schlichtweg die Neigung, mehr Geld auszugeben als man einnimmt.